Les petits déjeûners Oxfam : aller derrière l'étiquette équitable

C'est la 27e édition des déjeûners Oxfam ce week-end en Wallonie et à Bruxelles. Pas moins de 200 petits déjeûners sont organisés, à l'initiative de bénévoles ou d'associations. C'est une action de sensibilisation à une consommation plus responsable, qui cible des produits "équitables" procurant un revenu suffisant aux producteurs et qui sont fabriqués dans des conditions de travail décentes et écologiques.

Depuis quelques années, les étiquettes, les labels, les marques se revendiquant du commerce équitable se sont multipliés et se sont installés au rayon épicerie des grandes surfaces. Au point de provoquer une certaine confusion chez le consommateur.

"Il y a vraiment beaucoup d'étiquettes "équitables", constate cette habitante d'Orp-Jauche qui participait à l'événement ce samedi dans l'école communale de sa commune. Quand je fais mes courses, je n'ai pas vraiment le temps de les lire." "J'ai tendance à faire confiance, confie un autre participant." "Pour consommer mieux il faut sans doute prendre le temps de lire et de s'informer", ajoute un troisième. D'autant que le commerce équitable est un argument de vente qui justifie dans la plupart des cas un prix plus élevé que la moyenne.

"C'est important de s'informer, d'aller derrière l'étiquette, estime Sabine Clausse, directrice des services généraux chez Oxfam. Parce que des marques surfent sur la vague, crée leur propre label dans leur coin qui ne respecte pas nécessairement un cahier des charges très ambitieux, avec très peu d'avantages finalemement pour les producteurs."

Une organisation internationale tente de réguler le marché du "Fair", la World Fair Trade Organisation (WFTO). Elle a créé en 2016 un label international qui garantit le sérieux des organisations et des marques se revendiquant du commerce équitable.

Oxfam vient également d'éditer une brochure pédagogique sur le commerce équitable. Elle est disponible dans tous les magasins de groupe.