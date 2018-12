Les parquets du royaume réunis à Namur pour dénoncer le délabrement de la Justice: " Il y a urgence ! "

Ce lundi matin, le Collège du Ministère public, qui réunit cinq procureurs-généraux, le procureur fédéral, trois membres du Conseil des procureurs du Roi et un membre du Conseil des auditeurs du travail, étaient réunis pour une rencontre exceptionnelle avec la presse. Ensemble, ils ont attiré l'attention sur la dégradation des conditions de travail au sein des différents palais de justice du pays.

La conférence s'est tenue dans une annexe du palais de justice de Namur, dont l'étage a été fermé d'urgence voici dix jours suite à une inspection du Bien-Etre au travail, tout un symbole. "Dix jours de fermeture, c’est trop long ! On crée un arriéré judiciaire. Il faut rentrer avant le 01er janvier dans le palais", a déclaré Vincent Macq, le procureur du Roi de Namur. Il ajoute que 4000 plaintes ne peuvent être traitées par le parquet et dorment dans les commissariats de police en attendant la réouverture. "On se plaint du retard de la justice mais à Namur, on laisse trente membres du personnel du parquet en chômage technique !"

Si c'est à Namur que la situation est la plus critique, la problématique des conditions de travail déficientes est généralisée à tous les arrondissements, "les prochaines fermetures concerneront les palais de Mons, Tournai et l’auditorat du Hainaut", prédit le procureur-général du Hainaut, Ignacio de la Serna.

D'une seule voix, le Collège du Ministère public envoie un message d'urgence aux pouvoirs publics compétents. L'état des bâtiments affecte le travail judiciaire. Pour remédier à la situation, "il faudrait investir plusieurs centaines de millions d'euros sans tarder", avance Christian de Valkeneer, procureur-général de Liège et président du Collège du Ministère public.

Outre le sous-investissement, le Ministère public dénonce aussi un problème organisationnel. Les responsabilités au niveau des infrastructures sont partagées entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice, "et la collaboration laisse à désirer". Depuis le remaniement d'hier, ces deux institutions sont la compétence du même ministre, Koen Geens. L'opportunité, peut-être, de faire avancer le dossier, espère Vincent Macq.