Les parents se mobilisent à Laeken pour garder la directrice de l'école Tivoli

Elle avait réussi à transformer l'école en un lieu de vie où chacun avait sa chance

La population très mixte du quartier se retrouve naturellement devant la porte de l'école Tivoli (plus de quatre cents élèves de maternelle et primaire). Une vingtaine de parents se sont rassemblés et évoquent le climat empreint de respect et d'énergie qui anime le corps enseignant de cet établissement. L'école avait autrefois mauvaise réputation. Elle ne l'a plus. Et pour eux, pas question de laisser détricoter de qui a été construit ici. Alors, les feuilles d'une pétition circulent, passent de mains en mains et en quelques minutes plusieurs dizaines de signatures sont rassemblées. Elles devraient rapidement être acheminées chez l'échevine de l'Instruction publique.