En 2017, les parcs ont été fermés à deux reprises, contre six fermetures en 2018. Et pour les neuf premiers mois de 2019, on en compte déjà 10.

Deux facteurs expliquent cette augmentation des fermetures : l'abaissement de la norme de vent à 60 km/h pour certains parcs jugés sensibles ; et l'augmentation des épisodes météorologiques dangereux, en clair des violentes rafales de vent risquant de faire tomber des arbres ou des branches.