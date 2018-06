Les para-commandos de Marche-les-Dames étaient en opération spéciale… "séduction"

Le centre d'entraînement ouvrait ses portes, ce weekend, pour présenter les différentes facettes du métier de para-commando. Objectif principal : susciter des vocations chez les jeunes.

Les visiteurs ont pu voir des démonstrations de "close combat", d'escalade et de franchissement d'obstacles. Ils ont aussi pu tester le tir, l'escalade ou la tyrolienne. Mais les paras, au-delà des aspects séduisants du métier, étaient là aussi pour rappeler que la carrière nécessite beaucoup de sacrifices.

"On parle de séduction mais il faut rester dans la réalité. C’est peut-être un métier sexy par certains côtés, mais c’est surtout un métier très rude, explique Rémi Berghmans, porte-parole du quartier général des para-commandos. Le but, dans une journée pareille, c’est d’avoir le focus sur le bon candidat. Il y va des deniers publics mais également de la sécurité des gens que nous devons assister et des travailleurs au sein de la Défense !"