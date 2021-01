Les ouvriers de NLMK Clabecq reprendront le travail demain matin

L’usine de NLMK Clabecq tourne au ralenti depuis le depuis. Les ouvriers du site sont partis en grève. En cause, le plan de restructuration, pourtant entériné il y a un an et demi.

Ce plan de restructuration a été négocié en juin 2019 et accepté par les syndicats sur place. Il prévoyait notamment 201 licenciements parmi les ouvriers. Depuis, l’usine de NLMK Clabecq a connu un remaniement parmi les membres de sa direction. Selon Matteo Villani, délégué principal FGTB, cette nouvelle direction serait en train de remanier ce plan de restructuration. Les ouvriers sont donc partis en grève en début de semaine pour s’y opposer et pour demander à la direction de suivre le plan de restructuration négocié en 2019.

Des rencontres entre syndicats et direction ont lieu cette après-midi pour débloquer de la situation, avec succès. Un nouveau calendrier de travail entre partenaires sociaux est notamment mis en place pour discuter de l'application du plan de restructuration. Dès demain, 6 heures, les ouvriers reprendront donc le chemin du travail.