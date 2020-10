Les organismes non subventionnés : les "petits oubliés de la crise"

Quand on parle de "reconfinement", on évoque souvent ceux qui pourraient le plus en pâtir : le monde de l’événementiel, l’horeca bien sûr, les grands oubliés comme la culture… Et puis il y a les "petits oubliés" de la crise, les victimes collatérales des mesures. Exemple à l’école de cirque "Matizi Circus" à Lens.

Bienvenue dans l’école de cirque de David Bouhon. Une grande scène, des trampolines, de quoi jongler. Tout pour devenir un pro du cirque. 100.000 euros d’investissement en 11 ans. Toute une infrastructure, qui se sent aujourd’hui bien menacée. "C’est très compliqué", déplore David Bouhon, "On se demande comment on va pouvoir survivre si jamais on devait être confinés à nouveau". Car son secteur, le secteur extrascolaire est très peu subsidié : "Au moment du premier confinement, on avait réussi à mettre des choses en place, que ce soit avec la banque, avec les assurances, etc. Mais, voilà, c’est un cadeau qui a été fait une fois, et qui ne sera pas fait deux fois. Donc ça va être à nous de trouver des solutions si on veut pouvoir continuer à exister".

L’école de David vit quasi à 100% des cotisations annuelles des enfants. Des cotisations, qui viennent à peine d’être encaissées : "Ce sont nos seuls revenus annuels et si on ne peut plus proposer les ateliers, les parents risquent de nous réclamer la cotisation, ce qui serait tout à fait normal. Sauf qu’alors, notre budget tomberait à zéro. Surtout si on ne peut plus faire d’animation ou nous rendre dans les écoles. A ce moment, le budget sera à néant, on ne pourra plus payer les frais fixes".

David enseignant à mi-temps, ne serait au chômage avec une fermeture. Mais pour la centaine d’enfants, ce serait un déchirement.