Les organisateurs du Dour Festival annoncent une version 2022 XXL

Après deux années d'annulation, en 2020 et en 2021, en raison de la crise sanitaire, le Dour Festival reviendra en 2022 avec une édition annoncée "XXL" par ses organisateurs.

L'événement musical se déroulera du mercredi 13 au dimanche 17 juillet. "Le mot d'ordre cette année est 'Fête', celle qui nous réunira, plus que jamais, dès la sortie du train jusque devant la Last Arena, la Boombox, la Red Bull Elektropedia Balzaal, le Dub Corner ou au mythique camping", a précisé ce mardi l'organisation.

Le Dourcampfest

Mais, le festival 2022 sera précédé d'un tout nouvel événement, le "Dour CampFest", trois jours de warm-up qui se dérouleront du 11 au 13 juillet.

"L’idée c’est d’apporter quelque chose en plus à cette communauté qui adore Dour et qui se retrouve aussi bien dans la programmation que dans cette animation sur le camping, un endroit où tout le monde adore vivre" précise Damien Dufrasne, un des organisateurs. "On espère que le public suivra et pourra tenir sept jours. C’est un peu un challenge pour l’équipe organisatrice, non seulement on reprend le travail mais on crée quelque chose en plus pour remercier nos festivaliers".

Un camp de vacances aux dimensions XXL

"Sur ce Dourcampfest, l’idée c’est de réaliser un mini-festival dans le festival", poursuit l'organisateur, "Avec différents sound systems sur les campings pour faire découvrir tous les genres de musique et proposer également une musique dans l’après-midi ou en soirée, pas très tard mais pour créer une ambiance, avec également des animations des matches de football et de beachvolley, des zones relax, des cours de yoga, bref de quoi fournir un camp de vacances aux dimensions XXL".

L'accès à #DourCampFest2022 sera gratuit pour toute personne en possession d'un ticket cinq jours Dour Festival 2020 et/ou 2021. Les tickets Dour Festival, Dour CampFest, ainsi que les billets Dour XXL comprenant les deux événements, sont disponibles dès mardi à des tarifs early bird, et ce jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, via tickets.dourfestival.eu.