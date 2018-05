Les orages ont aussi touché le sud de la province de Namur, à Dinant et les communes voisines

Des orages par endroits violents. Heureusement, les dégâts sont limités. Il s'agit essentiellement de dégâts liés aux importantes quantités d'eau qui sont tombées en quelques minutes.

En tout, les pompiers ont reçu une cinquantaine d'appels, surtout pour des caves inondées, des coulées de boues et des voiries sous eau.

Des inondations vites résorbées car les orages ont été assez brefs. Les premiers appels, un peu avant 19h00, concernaient surtout les communes d'Anhée et Yvoir. Puis, les orages se sont déplacés vers Dinant, Hastière et Onhaye. Les derniers appels ont été passés vers 22h00 pour Ciney et Beauraing.

Deux routes ont été fermées à la circulation du côté d'Onhaye et d'Hastière, pour des coulées de boues. Les pompiers ont pu compter sur le matériel communal pour nettoyer les voiries et vers une heure du matin, tout était rentré dans l'ordre.