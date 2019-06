Les obstacles gonflables de l'Air Games séduisent près de 7000 participants à Mons

Air Games à Mons: notre reportage audio - 01/06/2019 Air Games Mons obstacles Vous connaissez les châteaux gonflables. Mais connaissez vous l'Air Games? C'est un parcours parsemé d'obstacles géants et gonflés d'air. On grimpe, on saute, on glisse et on tombe à l'eau, parfois. Près de 7000 personnes y participent dans la région de Mons* ce week-end (samedi et dimanche).