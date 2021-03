Les Nuits Botanique reportées au mois de septembre

Les Nuits Botanique, qui devaient ambiancer Bruxelles au mois de mai, sont reportées en raison de la situation sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 et son évolution inquiétante ces derniers jours. La prochaine édition du festival musical se tiendra du 8 au 26 septembre 2021.

"Nous voulions retrouver nos Nuits Botanique en mai. Cet imparfait tant redouté s'est imposé à nous depuis une dizaine de jours. Seule une volonté devenue obsessionnelle nous guidait comme tant d'artistes et de partenaires à construire ce château d'émotions musicales, tant désiré, dans le beau mois de mai. Après tout, nous avions réussi un moment fantastique début octobre dans notre parc du Botanique", confient les organisateurs.

"Le Botanique a vibré depuis un an sous l'énergie vivante de 50 résidences et presque autant de captations largement diffusées sur les plateformes", poursuivent-ils. "Dès demain, les prestations live de musiciens (Still (a)Live at Museum) accompagneront les visites de l'exposition Sarcophagi de Cécile Massart en notre Museum. Et à la minute même où cela sera possible, nous reprendrons et retrouverons la magie des concerts vivants".

Le prochain rendez-vous est donc fixé en septembre, du 8 au 26, pour tous les artistes, publics et partenaires.

"Les Nuits seront belles à la rentrée", prédit Paul-Henri Wauters, directeur du Botanique.