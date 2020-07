Les nouvelles décisions du CNS sont une catastrophe pour le secteur des traiteurs

La décision est tombée. Le Conseil national de sécurité divise le nombre de participants aux grands événements par deux. Dorénavant, on doit se limiter à 100 personnes en intérieur et 200 en extérieur. Et pour les réceptions privées, le nombre est ramené de 50 à 10 invités. Les traiteurs sont lourdement touchés. Ils ont deux marchés principaux, la restauration pour les grands événements notamment en entreprise et les fêtes privées comme les mariages. Le premier représente environ 80 pour cent du chiffre d’affaires annuel, les réceptions font le reste. Réduire le nombre de participants pour ses deux activités est une catastrophe pour le secteur.

Dix convives pour une réception de mariage

Certains traiteurs pouvaient encore s’en sortir avec les mariages et autres petites fêtes privées. Mais avec la limitation à dix personnes cela ne sera plus possible. "Personne ne va demander à un traiteur de venir pour dix personnes, explique Arnaud Tabery. On va droit dans le mur. C’est certain, ceux qui se battaient encore, ils seront incapables de s’en sortir".

C’est vraiment paniquant

"Si les choses continuent comme ça, on ne saura pas se relever. C’est une catastrophe, une catastrophe. On prend la douche froide de front. Et c’est paniquant, c’est vraiment paniquant".