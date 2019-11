Les nouveaux bébés pandas de Pairi Daiza ont enfin leur prénom !

Les deux bébés pandas ont reçu leur nom officiel: Le mâle s'appelle Bao Di ( petit frère de Tien Bao) et la femme, Bao Mei (petite soeur de Tien Bao). Pairi Daiza les a dévoilés jeudi lors d’une cérémonie officielle en présence de l’ambassadeur de Chine en Belgique. Les deux petits qu’on nommait jusqu’à aujourd’hui " Baby boy " et " Baby girl " sont nés le 8 août dernier. Leurs parents, Hao Hao et Xing Hui, arrivés en 2014, ont été prêtés par la Chine à Pairi Daiza pour une période de quinze ans.