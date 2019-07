Les nomades digitaux : du télétravail à l'autre bout du monde

Certains d’entre nous font parfois du télétravail à la maison. Et pourquoi pas sur une plage au Cambodge ? Puis quelques jours plus tard, dans un salon de thé en plein cœur de Bangkok ? La seule condition : avoir un ordinateur et du wifi… et bien sûr un job qui le permet. C’est le cas de Louise Depuydt. Cette "nomade digitale" revient de cinq mois en Asie.

Voilà quelques jours que Louise Depuydt, 29 ans, s’est réinstallée derrière son bureau à Waterloo. Cette responsable éditoriale aux Editions Jourdan a traversé l’Asie pendant cinq mois… tout en gardant son ordinateur portable du boulot sous le bras. "J’ai choisi un ordinateur moins cher, plus léger et plus pratique."

Un ordi, du wifi et c’est parti pour Louise et Gaëtan. Car cette Namuroise d’origine aujourd’hui installée à Bruxelles n’est pas partie seule. Son télétravail au bout du monde, elle l’a fait avec son compagnon. Il est e-commerçant, un autre job qui permet le "nomadisme digital".

"Il faut reconnaître qu’il y a eu des ratés. Certains jours, on n’arrivait pas à travailler, avoue Louise. Mais sur le long terme, on a remarqué qu’on était quand même bons en termes de rendement. Nous arrivions finalement à accomplir plus de tâches en moins de temps qu’en Belgique avec un horaire de bureau." Horaires flexibles, travail du lundi au dimanche mais en petite quantité et adaptation des tâches… finalement, Louise explique être devenue une meilleure version d’elle-même.

Un patron encourageant

"Je suis revenue à mes premières amours : retravailler le texte avec l’auteur. Je lui expliquais que j’étais à l’étranger mais que j’étais disponible. On communiquait par mail pour retravailler son écrit. J’avais même de l’avance avec les cinq heures de décalage. Je travaillais sans être dérangée sans cesse par le téléphone."

Il n’y a pas que Louise qui est ravie. Alain Jourdan, son patron aussi. "En termes de productivité, on n’a pas sorti un livre en moins. En termes de qualité, on n’a pas eu un livre moins qualitatif. Pour moi, c’est une expérience positive." Plus que d’en tirer un bilan positif, Alain Jourdan y voit le futur. "Pour du travail comme le nôtre, intellectuel, qui se fait sur PC, il peut se faire ici à Waterloo, chez soi ou de l’autre côté de la planète. Je crois que c’est inéluctable."

Il faut tout de même réunir certaines conditions pour ce patron. "Une partie des tâches de Louise ont été attribuées à ses collègues. Louise est à mi-temps ce qui a facilité les choses. Et puis, il faut que l’équipe soit soudée. Une PME comme la nôtre ne peut pas devenir un assemblage d’individualités qui ne se fréquentent pas. Il faut un minium de points de rencontres."

Le sac à dos de Louise est prêt pour un prochain voyage. Son patron acceptera-t-il ? "A une seule condition : qu’elle m’emmène avec elle", conclut-il le sourire aux lèvres.