Les nids de poule sont de retour: que faire en cas de dommages?

Si vous circulez énormément ces derniers temps, vous devez sans doute redoubler de prudence: des nids de poule font leur apparition aux quatre coins de la région. La cause? Des conditions climatiques favorables à la formation de ces trous tant redoutés par les automobilistes.

Cela peut paraître étonnant, mais la formation des nids de poule débute bien avant l'hiver. "Le rayonnement ultraviolet en été a déjà un impact sur la qualité du revêtement" explique Stéphanie Hernould, porte-parole du SPW travaux et routes. "L'arrivée des conditions hivernales ne fait qu'amplifier les altérations. La principale cause de la formation des nids de poule vient de la pluie et de la neige. L'eau s'infiltre par des fissures et occasionne des dégâts à l'intérieur du revêtement. Il suffit alors d'une succession de gel et de dégel pour que les nids de poule apparaissent." poursuit la porte-parole.

Quelle procédure en cas de dégâts occasionnés par un nid de poule?

Rassembler un maximum d'éléments pour prouver que les dommages occasionnés sont bien dus à un nid de poule. Dans ce cas, faire un maximum de photos de la roue du pneu ou de la jante abîmée mais aussi du trou responsable des dégâts est indispensable. Si possible faire en sorte que la voiture et le trou se trouvent sur le même cliché. Ce n'est pas toujours évident surtout quand cela survient sur l'autoroute. Pour ce cas précis, il existe des dossiers que la police peut compléter sur place. Des policiers qui constateront alors la présence du nid de poule. Les automobilistes ont aussi la possibilité de porter plainte contre les responsables de la voirie en question.

Pour des accidents sur des routes régionales, le SPW met à disposition sur son site internet une série de documents au profit des usagers dont le véhicule a été endommagé par un nid de poule. "On a toute un procédure qui permet au citoyen de signaler les dégâts occasionnés à son véhicule." détaille Stéphanie Hernould. "On a aussi un système de cartographie qui permet de localiser précisément l'endroit où se situe le nid de poule. On invite aussi la personne à prendre les photos nécessaires. Un formulaire et tout une procédure à suivre sont à leur disposition pour remplir le signalement du nid de poule."

Est-ce facile de se faire indemniser?

Pas forcément car le nombre de cas de jurisprudence ne manque pas. Il est en fait très compliqué d'établir un lien de cause à effet entre le nid de poule et les dégâts occasionnés à la voiture. Il faut pouvoir démontrer que le trou n'était pas signalé et était inévitable. Car il peut y avoir une rupture du lien causal si le juge estime que l'automobiliste connaissait les lieux et n'a rien fait pour éviter le choc. Les procédures judiciaires peuvent donc durer des années sans garantie pour la personne sinistrée de se voir dédommager.