Les Namourettes ont un nouveau capitaine dénommé Nautic Loisirs

Décrocher le marché d'exploitation des Namourettes n'a pas été un long fleuve tranquille pour Bernard Schorkops, le patron de la SPRL Nautic Loisirs, dont le siège est situé à Lives-sur-Meuse.

Le nouvel exploitant des célèbres petits bateaux de plaisance namurois se réjouit d'avoir été sélectionné face à l'opérateur historique Art & Wood. D'autant que l'an dernier, Nautic Loisirs était resté à quai. S'estimant injustement lésée, la société de Lives avait introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La tutelle wallonne avait alors suivi la plainte.

Contactée ce matin, l'échevin du tourisme, Patricia Grandchamps a confirmé le changement d'exploitant. Une réunion est prévue cet après-midi pour discuter notamment de la date du début de la saison des Namourettes. On sait que le cahier des charges prévoit le maintien de la même formule connue. 3 Namourettes en semaine, 2 le week-end. Pas de changement non plus au niveau itinéraire. Quant aux suites du recours et à la demande d'indemnités réclamée l'an dernier par Nautic Loisirs, c'est à ce stade toujours une inconnue.