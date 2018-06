Les Namourettes ont un nouveau capitaine dénommé Nautic Loisirs. Départ probable: le 30 juin

Décrocher le marché d'exploitation des Namourettes n'a pas été un long fleuve tranquille pour Bernard Schorkops, le patron de la SPRL Nautic Loisirs, dont le siège est situé à Lives-sur-Meuse.

Le nouvel exploitant des célèbres petits bateaux de plaisance namurois se réjouit d'avoir été sélectionné face à l'opérateur historique Art & Wood. D'autant que l'an dernier, Nautic Loisirs était resté à quai. S'estimant injustement lésée, la société de Lives avait introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La tutelle wallonne avait alors suivi la plainte.

De son côté, l'échevine du tourisme Patricia Grandchamps a confirmé le changement d'exploitant. Une réunion a eu lieu ce mardi après-midi pour discuter notamment de la date du début de la saison des Namourettes. "Nous espérons bien débuter le 30 juin prochain", a déclaré l'échevine.

On sait que le cahier des charges prévoit le maintien de la même formule connue. Tous les jours en juillet et août, ainsi que les week-ends de septembre. Pas de changement non plus au niveau itinéraire. En moyenne, par saison, les 3 bateaux enregistrent 25.000 personnes. Budget approximatif: 280.000 euros.

Quant aux suites du recours et à la demande d'indemnités réclamée l'an dernier par Nautic Loisirs, c'est à ce stade toujours une inconnue. "Mais nous voulons repartir sur de bonnes bases", a toutefois commenté l'échevine. "Des négociations vont avoir lieu pour essayer de régler ce différend rapidement".