Les mystérieuses enseignes du vieux Namur

Visiter Namur le nez en l’air, c’est l’occasion de découvrir, sur les façades des maisons, d’étranges symboles en pierre. Ce sont les enseignes de l’ancien temps, il y a deux ou trois siècles, à l’époque où 95 % des gens ne savaient ni lire ni écrire. Ces plaques racontent l’histoire d’une habitation, d’une rue, d’un quartier...

Anne Troisfontaine, présidente des Guides touristiques du Namurois, nous convie à une petite visite dans le vieux Namur, en cinq étapes : la rue de Fer et ses cors enlacés, la place de l’Ange et son " homme sauvage ", la rue du Pont et sa boule de laine, la rue des Brasseurs et son saint martyr ; enfin, la rue Saint-Jean et ses trois harengs.

Bonne visite.