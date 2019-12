"Les mots du pouvoir" : le nouveau MOOC développé par l'ULiège

Les mots du pouvoir, c’est aussi l’occasion d’aborder la politique sous pleins d’approches différentes. Et non pas seulement par analyse de résultats d’élections :" C’est de la psychologie, comment les individus qui vivent le pouvoir ? Comment vivent-ils leur identité ? C’est aussi des questions philosophiques : est-ce que le pouvoir doit être bon ? Ou est-ce qu’il est simplement un pouvoir nu, qui n’est ni bon, ni mauvais ?" D’autres questions sont également abordées : "Tout ceci pose aussi d’autres questions politiques : qui à le pouvoir ? Ça pose aussi des questions économiques et financières. Est-ce qu’aujourd’hui ce sont les marchés financiers qui ont le pouvoir ? Est-ce que ce sont les gens qui détiennent les capitaux qui ont le pouvoir ? Est-ce que ce sont les qui sont élus ou est-ce que ce sont les citoyens ?"

Les infos politiques s’enchaînent et il n’est pas rare de se trouver perdu face aux flux d’informations. Afin de mieux les comprendre, pour le professeur Jamin, le cours en ligne, avec ses vidéos dynamiques et illustrées, peut servir de caisse à outils : "On s’intéresse au pouvoir, c’est-à-dire à la capacité de certains acteurs à influencer d’autres acteurs. De ce point de vue là c’est quand même une clé d’analyse assez générale qui touche à la politique mais aussi à tous aspects de la société."

Faire un MOOC : un choix réfléchi

Les professeurs sont filmés sur un fond vert sur lequel des incrustations sont projetées durant le montage vidéo - © MOOC Uliège

Les MOOCS sont des cours ouverts en ligne gratuitement. La volonté du professeur Jamin était d’innover dans sa pédagogie : " La particularité de la science politique, c’est qu’elle a comme objet d’étude des éléments qui peuvent paraître en surface poussiéreux et ennuyeux et qui en fait dans la réalité sont très vivants. Souvent passionnants et pour faire ressortir cette vitalité, le MOOC et tous les processus de réalité augmentée qui vont avec permettaient de valoriser cette part peu connue voire trop peu connue du grand public". Concrètement le politologue explique :" Pour enseigner la science politique, il faut parler beaucoup d’Histoire. De l’Histoires récente, de l’Histoires plus ancienne. Ce sont des gravures, des ouvrages, des cartes de géographie, ce sont aussi des documentaires, des films, des entretiens, des enregistrements. C’est assez difficile d’introduire dans un cours uniquement ex cathedra tous ces éléments. Avec le MOOC on a ce gros avantage de faire comme si on était dans un cours ex cathedra. Seulement on peut placer où on veut et quand on veut des éléments iconographiques, vidéos, des photos. De ce point de vue là on arrive à faire résonner l’Histoire et tout le patrimoine lié à l’Histoire dans le cadre d’un cours sans avoir de difficulté pratico-pratique".

Faire un MOOC, c’était aussi suivre le cours d’un enseignement qui évolue, l’avenir de l’enseignement passe-t-il par le numérique ? : " Si je me base sur mon expérience personnelle, je ne pense pas que l’enseignement numérique remplacera les cours présentiels. En revanche, je constate, c’est une tendance irrésistible que plus personne ne travaille exclusivement dans une perspective ex cathedra avec des étudiants qui se contentent simplement de prendre note".