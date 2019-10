Les milieux d'accueil non subventionnés s'opposent à la réforme de l'ONE

La réforme va entrer en vigueur en janvier 2020. Elle concerne tous les milieux d’accueil des enfants en bas âge. C’est l’ONE, l’Office de la Naissance et de l’Enfance qui est à l’origine du projet. Un projet qui doit garantir plus de sécurité pour les enfants et les parents mais aussi une meilleure stabilité d’emploi dans le secteur. Pour atteindre cet objectif, l’ONE va imposer aux maisons d’enfants non subventionnées (c’est-à-dire celles qui ne reçoivent pas de subvention et qui sont donc libres de fixer leurs tarifs librement) de passer sous le statut d’ASBL. Elles ne pourront également plus travailler avec des accueillantes indépendantes. Tout le personnel devra être salarié. La nouvelle réglementation de l’ONE comporte de nombreux autres nouveaux points, mais ce sont surtout ces deux-là qui retiennent le plus d’opposition.

Certains milieux d'accueil risquent de fermer

Pour Sabine Conings, directrice d’une maison d’enfants à Saive, en province de Liège, cette réforme risque de faire fermer son établissement : "Si rien ne change d’ici 2025, je fermerai les portes de ma maison d’enfants. Je ne peux plus travailler dans ces conditions." Car aujourd’hui, cette structure qui accueille 14 enfants fonctionne avec une directrice et deux accueillantes indépendantes. L’ONE exige donc que d’ici 2025, ces deux accueillantes deviennent des salariés. Financièrement, c’est intenable pour elle : "Cela représente un coût financier beaucoup plus important pour moi. Je ne peux pas augmenter de manière aussi importante mes tarifs." De plus, sa maison d’accueil fonctionne sous la forme d’une société SPRL dans laquelle elle a investi beaucoup d’argent : "Si demain je dois créer une asbl, je vais perdre tout ce que j’ai investi. Je vais devoir nommer un pouvoir organisateur qui sera mon employeur et décidera de tout." Elle compte donc arrêter cette activité, si la réforme n’est pas modifiée : "Dès le lendemain de la réunion d’information de l’ONE, nous nous sommes réunies avec plusieurs autres directrices de crèche et nous avons décidé de nous organiser pour nous opposer à cette réforme".

Le rêve de certaines diplômées brisé

Christelle T’Abbegnino, vient de terminer ses études pour devenir directrice d’une maison d’enfants. Elle a acheté un bâtiment dans le centre de Queue-du-Bois. Actuellement des travaux sont en cours pour la transformer en milieu d’accueil pour 14 enfants. Mais avec les nouvelles règles qui entreront bientôt en vigueur, elle ne sait pas si elle pourra terminer les travaux et ouvrir le projet de ses rêves : "Je souhaitais ouvrir en tant qu’indépendante et collaborer avec une indépendante également. Avec les nouvelles règles de l’ONE, les milieux d’accueil ne pourront plus être ouverts que sous le statut d’ASBL. Cela représente beaucoup de frais et beaucoup de contraintes. Donc je ne sais si je pourrai ouvrir mon bâtiment. Je ne sais pas si je pourrai rembourser mon prêt."

L’ONE ne compte pas revoir la réforme mise en place pour les structures d’accueil non subventionnées. Elle propose des mesures transitoires jusqu’en 2025 pour les structures existantes ou celles qui ont déjà entamé leur projet. Mais pas de dérogation prévue au-delà de cette année-là.