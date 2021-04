Les mesures bruxelloises contre le coronavirus s'alignent sur les consignes fédérales à partir du 8 mai

Les autorités régionales bruxelloises se sont réunies ce mercredi après-midi pour décider des mesures à appliquer en Région bruxelloise.

Les 19 bourgmestres, les chefs de corps des différentes zones de police et le ministre président de la Région se sont mis d’accord pour s’aligner globalement sur les mesures du fédéral.

À partir du 8 mai prochain, le couvre-feu à 22h sera donc abandonné. Il sera toutefois interdit de se réunir dans des groupes de plus de trois personnes après minuit et ce jusqu'à 5h du matin. Comme dans l’entièreté du pays, les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir et devront fermer à 22h.

Les magasins de nuit pourront être ouverts jusqu'à 22h.

L'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique sera appliquée à partir de 22h, et non plus en tout temps comme c'est le cas jusqu'à présent.

Le port du masque restera quant à lui obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise.

Les mesures seront d'application jusqu'au 30 juin. Le Cores procédera toutefois à une évaluation régulière.