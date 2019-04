Les médecins généralistes en guerre contre la désinformation médicale sur internet

"Google n'est pas médecin", voilà le slogan de la nouvelle campagne lancé par la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et Bayer, la société chimique et pharmaceutique allemande. Un constat : un tiers des patients s'informent sur internet lorsqu'ils s'interrogent sur leur santé, et ce, avant même de consulter médecin.

C'est le cas de Ella et de Jeanne. Elles ont toutes les deux 20 ans et étudient le droit à l'ULB. Leur premier réflexe quand elles ont mal est de consulter des sites ou des forums médicaux. Aujourd'hui, quand elles lisent les réponses des internautes elles rigolent, mais généralement ces forums provoquent chez elles...de l'angoisse. Pour Ella De la fuentes Sobrino, "Souvent, on a l'impression qu'on va mourir. Tout est toujours plus grave sur internet. On part d'un petit symptôme et on termine par avoir le cancer !". "En tant que migraineuse régulière, je consulte souvent des sites pendant des heures, je me suis déjà diagnostiquer 10 cancers", ajoute Jeanne Coppin en rigolant.

Face à l'angoisse de certains forums, d'autres privilégient des sites spécialisés sur lesquels on trouve des articles vérifiés. "Lorsque je m'inquiète, mon premier réflexe est d'aller regarder sur internet. J'ouvre certaines pages, mais pas la première venue. Je ne consulte pas les forums comme doctissimo. Pour moi, c'est vraiment une envie de rapidité. Un rendez-vous chez le médecin c'est plus long à prendre et avec internet je peux m'auto-diagnostiquer", explique Nicolas Duriau, un jeune professeur et utilisateur de sites d'informations médicales.