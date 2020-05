Les masques distribués à Saint-Josse protègent-ils vraiment contre le coronavirus ? Un habitant pose la question

Les masques distribués depuis la semaine dernière par les autorités de Saint-Josse-ten-Noode protègent-ils efficacement contre le coronavirus ? Freddy, un habitant de la commune, âgé de 67 ans, en doute. Il a adressé un courrier à la RTBF dans lequel il s’interroge. D’abord, sur la taille des masques. Ensuite, sur la couture verticale qui part du nez vers le menton. Enfin, concernant les attaches, à l’arrière de la tête et non pas derrière les oreilles. Le masque n’est pas assez long pour revenir sous le menton "Je n’ai pas reçu le masque directement alors que je fais partie du public prioritaire. J’ai donc été le chercher auprès des services communaux", raconte ce Tennoodois qui a obtenu son masque ce lundi. "J’ai déballé le masque. Et surprise, c’est un drôle de modèle. Les élastiques ne sont pas placés ni cousus pour le placer devant le visage en le tenant uniquement par les élastiques et le fixer aux oreilles…" Freddy dit s’en tenir aux explications fournies lundi par le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem. "En plus, le masque n’est pas assez long pour revenir sous le menton."

Le masque reçu par l'habitant de Saint-Josse qui nous a contacté. - © D. R.

L’habitant poursuit : "Pour le placer, on doit trop le toucher alors que le principe est de le mettre sans le toucher. Ici, impossible avec ces élastiques qui vont derrière la tête."

Déconfinement : des masques distribués à la population de Saint-Josse - JT 13h - 21/04/2020 Le déconfinement se prépare petit à petit. Une certitude par rapport à cela : le masque sera un outil indispensable. Pour que la population s'équipe, les communes s'organisent. A Saint-Josse où des masques sont distribués aux habitants. D'autres communes bruxelloises ont pris des initiatives aussi et du coup, la région bruxelloise réagit. Elle va essayer d'uniformiser tout ça ?

Alors, l’efficacité des masques tennoodois est-elle à remettre en cause ? Ce senior a-t-il raison de s’inquiéter ? A-t-on eu affaire à une opération de communication des responsables communaux et du bourgmestre Emir Kir ? Le modèle "Simone" ou "de Grenoble" Tout d’abord, quel est le modèle choisi à Saint-Josse ? C’est le modèle dit "Simone" ou "de Grenoble". En mars dernier, au début de la pandémie en Europe, le CHU de Grenoble, dans l’Est de la France, propose aux membres de son personnel soignant de fabriquer leurs propres masques, sur base d’un modèle mis en ligne. Le CHU ne veut pas être pris de court par une éventuelle pénurie. Le CHU fournit les patrons et les professionnels de la couture partout en France, se lancent. Le modèle de masque a l’apparence d’une coque avec un bord relevé au niveau qui recouvre le nez. Particularité : il présente une couture verticale au centre. Le modèle proposé prévoit une double couche de tissu et une troisième couche entre. Et comme l’initiative émane d’un centre hospitalier reconnu, il est difficile de la remettre en question.

Le modèle proposé à Saint-Josse n’est pas le même modèle que celui qui est repris sur faitesvotremasquebuccal.be, le site grand public soutenu par les autorités fédérales et le virologue et épidémiologiste Marc Van Ranst. Sur ce site, il est question d’un masque comprenant trois plis horizontaux pour une meilleure protection. Mais le modèle tennoodois est par contre mentionné dans la liste des masques "validés par le Risk Management Group sur la base des avis d’un groupe de travail composé d’experts de Sciensano, du Conseil Supérieur de la santé, de l’AFMPS, du RAG et du SPF Santé Publique", lit-on sur le site du SPF. Le masque tennoodois est donc bien homologué. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque Contacté par la RTBF, le professeur Jean-Luc Gala (UCLouvain) qui a également produit un tutoriel pour la fabrication de protection buccale et nasale, estime que le masque distribué à Saint-Josse "n’est peut-être pas parfait. Mais bravo, bravo et encore bravo pour l’initiative de ce bourgmestre ! Il vaut mieux proposer quelque chose que rien du tout. Des vies ont certainement été sauvées grâce à ce masque." Pour l’infectiologue, "le plus important dans un masque, c’est la conformation au visage. Les trois plis permettent une meilleure adéquation à la forme du visage." Essentiel, également, "le flux latéral" et comment le masque empêche que l’air de pénétrer par les côtés. Quant aux coutures centrales, elles peuvent représenter des points d’entrée "notamment quand on lave le masque à plusieurs reprises. Cela va inévitablement créer des trous. Quant aux attaches, attention aux élastiques, lors du lavage." Il est préconisé de laver le masque à 60 degrés après chaque utilisation. "Un élastique ne tient pas le coup. Quand aux bandelettes, elles tiennent moins bien le cou." Dans les modèles proposés par l’infectiologue, les attaches derrière la tête sont également valables.

Quid de l’inquiétude de notre internaute quand on doit toucher le masque ? "Il n’y a pas de danger si on se lave les mains avant de le porter et après l’avoir enlevé." L’efficacité d’un masque réutilisable est limitée dans le temps, environ trois heures. "C’est pour cela que je préconise d’avoir un jeu de masques par personne notamment quand nous envisageons d’avoir une activité prolongée et que nous allons croiser des personnes. Si à l’avenir, les citoyens peuvent bénéficier d’un masque plus confortable et d’un surplus de protection, ce sera une bonne nouvelle", ajoute Jean-Luc Gala qui rappelle que le degré de contamination du Covid-19 est inédit dans l’histoire des maladies infectieuses. Pour lui, le port du masque doit donc être généralisé. "Je le dis depuis le début. Et je suis content que des bourgmestres aient pris des mesures en ce sens. Tous auraient dû aller dans le même sens." Les porter pour se protéger et protéger les autres A Saint-Josse, l’opposition Ecolo préfère également regarder le verre à moitié plein. "Nous nous félicitons que la commune ait pu fournir rapidement des masques à la population. Il y a des petits ratés au niveau de la distribution. Mais ce que nous espérons désormais que les citoyens vont les porter pour se protéger et protéger les autres. A Saint-Josse, ce n’est pas le meilleur modèle qui a été choisi. Mais au moins, tous les habitants auront leur masque." Le bourgmestre Emir Kir (Indépendant) se réjouit évidemment des félicitations émises par l’infectiologue de l’UCLouvain. "Le professeur Gala a fait avancer la cause pendant la crise. Mais ce n’est pas le seul. Les professeurs Clumeck et Wathelet également. Dès avril, nous étions convaincus à Saint-Josse qu’il fallait proposer des masques à nos habitants. Dès le début, nous n’avons pas prêté attention à ceux qui disaient que le masque n’était pas nécessaire. Nous avons toujours dit que le masque était un geste barrières supplémentaire contre la maladie." 30.000 masques commandés, un filtre intégré Comment le choix du modèle a-t-il été opéré dans la petite commune bruxelloise ? "Nous avons testé plusieurs modèles pendant plusieurs jours avant de choisir le modèle 'Simone'", précise le bourgmestre. "Pourquoi celui-ci ? Parce qu’il est lavable, parce qu’il est confectionné en polyester ce qui n’est pas négligeable avec les chaleurs à venir, parce qu’il intègre un filtre et, enfin, parce qu’avec les élastiques à l’arrière, il peut convenir à tous." Une commande de 30.000 masques a été passée auprès de couturiers locaux et d’entreprises. Emir Kir le reconnaît : "Il se peut que le modèle reçu ne s’adapte pas correctement. La commune s’engage à le changer au cas par cas." Les Tennoodois doivent prendre contact avec le call center local au 0800.35.446.

Tuto : comment bien jeter son masque ? - JT 19h30 - 05/05/2020 Porter un masque on le répète, c'est une barrière supplémentaire. Bien le porter c'est encore mieux. Et bien le jeter aussi. Car l'objet inévitablement se charge de bactéries ou de particules virales. Petit mode d'emploi.