Les maisons de repos de Fosses-la-Ville et de Biesme sont dans le rouge

La situation financière est pour le moins délicate. Les travaux de remise aux normes et divers imprévus ont plombé la trésorerie. Les frais dépassent les 600.000 euros.

Un comité de gestion important a eu lieu lundi à l'AISBS, l'Association intercommunale de Santé de la Basse-Sambre. Ce comité gère les maisons de repos de Fosses-la-Ville et de Biesme. Pour lui, pas question de parler de "faillite".

Un plan d'assainissement envisagé pour sortir du rouge

Importants travaux de remise aux normes, surcoûts dus à la faillite d'un sous-traitant, fonds de réserve épuisés... voilà quelques-unes des causes des difficultés financières des séniories.

"Toute cette mise en conformité, plus toute une série d'imprévus – notamment le retard dans les travaux – font que nous n'avons pas su ouvrir suffisamment rapidement les nouvelles chambres, explique Bertrand Mathy, directeur du Home Dejaifve, à Fosses-la-Ville. Des chambres qui sont proposés à un tarif supérieur, qui plus est. Par rapport à notre égouttage, la situation est identique ! Il faut prévoir une somme de 200.000 euros."

Un audit externe est prévu pour voir comment faire plus d'économies et réduire encore davantage les dépenses. Pour redresser la barre, l'Association ferait un emprunt ; les communes concernées et la Province seraient sollicitées pour la garantie bancaire.

Le Président de l'Intercommunale, Gaëtan de Bilderling, veut rassurer les résidents et les travailleurs. "Ils auront leurs congés payés et leur salaire. C'est certain ! Je ne vais pas dire que tout va très bien mais je pense que des solutions existent. Et j'espère que d'ici deux ans, on pourra voir l'avenir sereinement."

Reste une question de fond sur l'actuel système de financement des séniories.