Les lumières de la ville réchaufferont quand même le cœur des Bruxellois

Pas de marché de Noël Plaisirs d’hiver cette année mais la ville de Bruxelles n’a pas dit son dernier mot. D’autres activités restent au programme pour réchauffer le cœur de habitants de la capitale en cette période hivernale.

Brussels By Lights

Depuis deux mois, la ville prépare la huitième édition de ce projet. " Mettre la Ville et ses quartiers en lumière est primordial. C’est dans ce but, et pour appuyer la réouverture espérée des commerces pour la fin d’année, que nous avons pris la décision de maintenir les illuminations au cœur de la capitale et dans de nombreux lieux." affirme Fabian Maingain, Échevin des Affaires Économiques. 142 rues et artères commerçantes seront inondées de lumière cette année grâce à 16 kilomètres de motifs lumineux et presque 9 de guirlandes.

Des origamis géants

"C'est important de soutenir le secteur artistique et créatif, la ville a décidé de collaborer avec le belge Charles Kaizin" explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Evénements. Le créateur est réputé pour ses sculptures en origamis. Vous pourrez les retrouver dans les Galeries Royales Saint-Hubert et dans l'Ilot Sacré. Ces oiseaux ont été plié par des citoyens solidaires. Chacun permettait de rapporter quelques euros à l'hôpital Erasme.

Le sapin trônera également comme à son habitude sur la Grand-Place, accompagné de la crèche grandeur nature. Il arrivera jeudi matin sur la plus belle place du monde.