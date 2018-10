Les logements vides sont insuffisamment sanctionnés en Région bruxelloise

Nous avons quadrillé toutes les rues du territoire de la ville

Thomas Vandenbrom voit des propriétaires qui préfèrent payer les taxes sur les immeubles inoccupés que de mettre leur bien en location - © Tous droits réservés

En 2015 et plus récemment fin 2017, une équipe d'agents du service urbanisme ont sillonné toutes les rues de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Hembeek et Haren. Un petit cahier de relevés à la main, ils recherchaient les signes qui pouvaient indiquer un immeuble vide, absence de rideaux ou de mobilier à l'intérieur. 1300 biens ont ainsi été suivis et les indices croisés avec d'autres indicateurs (domiciliation, demande de permis d'urbanisme, relevés Hydrobru ou Sibelga). Moins de deux cents biens étaient considérés comme abandonnés en 2015, cent trente environ en 2017.

Thomas Vandenbrom a participé à ce recensement. Selon lui, rien que la menace de sanction (taxe communale ou amende régionale) suffit souvent à faire bouger ces propriétaires. "Pour les récalcitrants, qui préfèrent payer que remettre en location, nous disposons de moyens plus coercitifs". Les communes peuvent en effet intenter une action en justice (action en cessation) pour contraindre le propriétaire à remettre son bien en location. Schaerbeek, Molenbeek et la ville de Bruxelles, ont y déjà eu recours.