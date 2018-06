Les locataires peuvent-ils mettre des affiches électorales à leur fenêtre?

La question s’est invitée jeudi au conseil communal de Namur. Le PTB y a mené une action. Des militants se sont bâillonnés dans l'entrée de l'hôtel de ville.

Que reproche exactement le PTB aux autorités namuroises ?

De ne pas respecter les libertés fondamentales des locataires. Il n’est pas normal qu’ils doivent demander l’avis de leur propriétaire pour mettre une affiche, estiment-ils. Ils ont le droit d’afficher leurs propres convictions.

Pour Thierry Warmoes, chef de file du PTB à Namur, toucher aux droits des locataires serait une façon indirecte de museler le PTB. "C’est clair que dans les grandes villes, les locataires sont – pour près de la moitié d’entre eux – aussi des électeurs. Cela va donc toucher plus facilement un public plus populaire, un électorat où le PTB est beaucoup plus implanté. De manière plus générale, on touche à une liberté d’expression pour laquelle nous nous sommes battus."

Qu'a répondu le collège communal ?

Que ce n'est pas lui qui a pris cette décision, c'est plus haut que ça se passe, au niveau de la Région. Et Namur ne fait qu'appliquer au niveau communal un décret wallon.

Face à l’action visible du PTB, le collège a décidé de retirer le point de l’ordre du jour. "On sent bien que le PTB, qui n’est pas présent au conseil communal, met en place toute une série d’actions pour se donner un maximum de visibilité, explique Anne Barzin, échevine MR. Pour éviter toute polémique inutile et tout procès d’intention, je proposerai au conseil communal de supprimer cette partie-là de l’article afin d’évite des attaques tout à fait injustifiées par rapport à la liberté d’expression."

Ce retrait veut dire que l'article en question ne sera pas formellement inscrit dans le règlement communal mais il reste valable dans le cadre du code de démocratie locale.

Le PTB, lui, étudie la possibilité d'aller devant le Conseil d'Etat.