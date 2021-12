Les lignes ferroviaires Tournai-Mouscron et Tournai-Lille rouvriront bien lundi

Comme prévu, le trafic des trains reprendra lundi à l'aube entre Tournai et Mouscron (ligne 75A) ainsi qu'entre Tournai et Lille-Flandres, en France (ligne 94), a confirmé samedi Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

La circulation ferroviaire était interrompue sur ces lignes depuis le 8 novembre, afin de renouveler complètement les deux portions du réseau ferroviaire. Le chantier doit prendre fin lundi à l'aube. "Les équipes techniques resteront actives jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi. Les dernières heures seront mises à profit afin de vérifier le bon fonctionnement des éléments liés à la sécurité dont, en priorité, la signalisation ferroviaire", promet Infrabel samedi dans un communiqué.

Au total, 76 kilomètres de rail, plus de 30.000 traverses, six ponts et ouvrages hydrauliques, neuf aiguillages, six passages à niveau, les quais des gares de Herseaux et Froyennes et la signalisation ferroviaire auront été renouvelés. L'investissement s'élève à 32 millions d'euros.