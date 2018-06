Les lignes ferroviaires 34 et 40 encore perturbées dans la région de Liège, suite aux intempéries

Alors que la circulation des trains était fortement perturbée dans la région de Liège vendredi soir en raison des intempéries, seules deux lignes de chemin de fer étaient encore obstruées samedi matin, a indiqué Infrabel. La ligne 40 (Liège-Visé-Maastricht) devrait être entièrement rétablie samedi midi tandis que la ligne 34 (Liège-Herstal-Glons) restera dérangée jusque lundi.

Entre Visé et Maastricht, la circulation est interrompue en raison, notamment, de l'inondation du passage à niveau de Mouland. Les navetteurs sont invités à utiliser des bus de remplacement. La fin du dérangement est prévue pour samedi midi.

Quant à la ligne 34, la circulation est interrompue entre Hasselt et Liège-Guillemins. Les voyageurs sont invités à voyager via Landen (Brabant flamand). Depuis Anvers-Central, les trains IC sont limités en gare de Tongres. Les navetteurs entre Tongres et Liège-Guillemins peuvent utiliser les bus de De Lijn (ligne 74). Le dérangement devrait se prolonger jusque lundi, annonce le porte-parole d'Infrabel.

Tout est rentré dans l'ordre sur les lignes 37 (Liège-Verviers), 42 (Liège-Luxembourg), 43 (Liège-Rochefort) et 44 (Verviers-Spa).