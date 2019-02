Les lauréats du Festival International du Film de Mons sont connus

Clap de fin au festival montois, relancé après un an d'absence. Le jury a dévoilé son palmarès ce vendredi soir. "The Most Beautiful Couple" remporte le Grand Prix et le Prix d'Interprétation.

Le réalisateur allemand Sven Taddicken gardera sans doute un excellent souvenir de son séjour à Mons. Son film, The Most Beautiful Couple rafle deux prix, dont le plus prestigieux, le Grand Prix du Festival.

Sept autres récompenses ont été attribuées lors de la proclamation des résultats, ce vendredi soir au Théâtre Royal de Mons.

"Night comes on", de Jordana Spiro, reçoit le prix de la Mise en Scène. "Jelly Fish" est récompensé pour son scénario. Le prix Public de la Ville de Mons revient au film "Marche ou Crève". Dans la catégorie "Court-métrage", c'est "Vihta" qui s'impose. Le prix de la Critique Belge est attribué au film "Accord Parental". "C'est ça l'amour" a séduit le jury BeTV.