Les kayaks seront à nouveau autorisés sur certains tronçons de rivières wallonnes

Les kayakistes attendaient avec impatience une levée de l'interdiction de circulation sur les rivières wallonnes.

"Nous sommes repassés au-dessus des niveaux minimums dès vendredi grâce aux pluies de ce jour-là, explique Olivier Pitance, le patron de Dinant Evasion. Tout ce qui est pris est bon. Maintenant, de savoir si on aura de la pluie pour pouvoir travailler une semaine, quinze jours ou un mois, ça, il faudra attendre demain ou après-demain."

Car cette interdiction de naviguer, qui a touché de nombreuses rivières wallonnes, est un sacré manque à gagner en pleine saison touristique. "C’est sûr que c’est une perte financière, mais c’est un peu inhérent de notre activité. Ça arrive environ tous les deux ans et il y a deux ans, par exemple, on a dû fermer parce que là il y avait trop d’eau. Donc voilà, il faut faire avec la nature, elle est belle, elle est comme ça, il faut la respecter et faire avec."

Pour savoir si la circulation en kayak est autorisée ou non, le SPW a mis à disposition un outil cartographique en ligne, très régulièrement mis à jour.

Restriction à l'utilisation de l'eau

Les restrictions à l'utilisation de l'eau sont levées dans deux communes wallonnes : Floreffe et Ferrières. Elles restent maintenues dans les autres communes: Vielsalm, Ohey, Gesves, Beauraing, Durbuy, Sprimont et Houyet, Havelange, Somme-Leuze, Rochefort et Hotton.

Dans ces communes, il est jusqu'à nouvel ordre interdit d'utiliser de l'eau de distribution pour le lavage de tous les véhicules à l'aide d'un tuyau d'arrosage, sauf s'il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicule. Il est également interdit de remplir des bassins, des piscines ou des mares, de nettoyer des façades, terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles, d'arroser des cours, pelouses, jardins ou terrains de sport, d'arroser des bâtiments, sauf s'il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable.

L'évolution des débits reste par ailleurs trop faible pour suspendre l'interdiction temporaire de pêche en eaux vives. Cette dernière est donc encore d'application.

Enfin, la situation agricole est jugée critique, par la cellule "sécheresse". "Des précipitations ne permettront pas de reprendre la pousse", déplore-t-elle. Les agriculteurs se voient toujours contraints d'utiliser l'eau de ville pour abreuver leurs bêtes, tandis que la récolte de fruits est préoccupante. Le Service public de Wallonie s'attend à des rendements inférieurs en pommes et des poires de plus petits calibres. Les céréales ont, à l'inverse, produit un rendement correct.