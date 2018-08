Les kayaks enfin de retour sur les rivières wallonnes? Le centre régional de crise se réunit

Ce mardi matin, le centre régional de crise en Wallonie se rassemble afin de réévaluer les mesures prises lors de la période de sécheresse qui s'est abattue sur le pays (et toute l'Europe) cet été. La pluie étant revenue, le centre va évaluer si les mesures de restriction de la consommation d'eau se justifient toujours dans les quelques communes qui en ont prises. Les kayakistes, aussi, attendent avec impatience la levée de l'interdiction de circulation sur les rivières wallonnes.

"Nous sommes repassés au-dessus des niveaux minimums dès vendredi grâce aux pluies de ce jour-là, explique Olivier Pitance, le patron de Dinant Evasion. Tout ce qui est pris est bon. Maintenant, de savoir si on aura de la pluie pour pouvoir travailler une semaine, quinze jours ou un mois, ça, il faudra attendre demain ou après-demain."

Car cette interdiction de naviguer, qui a touché de nombreuses rivières wallonnes, est un sacré manque à gagner en pleine saison touristique. "C’est sûr que c’est une perte financière, mais c’est un peu inhérent de notre activité. Ça arrive environ tous les deux ans et il y a deux ans, par exemple, on a dû fermer parce que là il y avait trop d’eau. Donc voilà, il faut faire avec la nature, elle est belle, elle est comme ça, il faut la respecter et faire avec."

Et d'espérer que la réunion du centre de crise donnera son feu vert à la navigation des kayaks, le week-end du 15 août étant un gros week-end d'été.