Les kayaks dinantais ont à nouveau vécu une saison compliquée

Les embarcations ont sans doute été mises à l'eau ce weekend pour la dernière fois de l’année sur la Lesse. En somme, la saison se termine pour l'exploitant, la société Dinant Evasion. Une année difficile, en raison de la sécheresse : la Lesse a été entièrement interdite à la navigation pendant 45 jours cet été.

La société Dinant Evasion estime que la sécheresse lui fait perdre cette année 30% de son chiffre d'affaires. "Une saison normale, en fonction des aléas climatiques, on est entre 3 et 8 jours de fermeture, explique Olivier Pitance. Ici, on est monté à plus de 40 jours de fermeture, au total."

La saison 2018 n'avait pas été meilleure avec 49 jours de fermeture totale et plus de 100 jours de fermeture partielle, sur la portion entre Houyet et Gendron.

Deux sécheresses d'affilée... Est-ce que le réchauffement climatique va compromettre cette activité à plus long terme ? "Nous y croyons encore sinon nous ne serions pas là aujourd’hui… Mais c’est sûr que les conditions d’exploitation deviennent de plus en plus compliquées."

Olivier Pitance vise ici les nouvelles règles imposées par la Région wallonne, qui limitent le nombre de kayaks autorisés sur la Lesse. Par beau temps, l'exploitant peut tout de même monter jusqu’à 2600 kayaks sur une journée. Et les associations environnementales estiment que c'est encore beaucoup trop.