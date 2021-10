Les jeunes se mobilisent pour le climat dans plusieurs villes : "A quoi bon étudier si notre avenir est incertain ?"

De nouveaux rassemblements de jeunes sont organisés ce vendredi dans plusieurs villes du pays. A quelques jours de la COP26 qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre, les étudiants et les écoliers relancent le mouvement climatique et posent cette question : "A quoi bon étudier si notre avenir est incertain ?"

Dans cet appel à manifestation, on retrouve plusieurs associations du monde étudiant et des organisations de la société civile : Youth for Climate, be.trotteuse, CJM, Jeunes socialistes du BW, Comac, Ecolo-J, Collectif des femmes, Kot-é-zoo, Clean Walker...

A Charleroi par exemple, ils seraient près de 300 à s’être rassemblés ; et à Louvain-la-Neuve - où nous nous sommes rendus -, on a recensé quelque 200 personnes présentes (la plupart des étudiants), à se mettre en grève. Un sit-in est également prévu sur la Grand Place de la cité estudiantine, pour demander aux responsables politiques de prendre des mesures ambitieuses en faveur du climat.

Sur les pancartes et banderoles affichées, plusieurs slogans. Dont celui-ci : "Small is beautiful, but big is necessary !", que l’on peut interpréter comme : "Les petits gestes, c’est bien… mais ça ne suffira pas !"