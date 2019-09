Les jeunes carillonneurs font chanter le beffroi de Tournai

Tout au long du week-end, sept jeunes musiciens belges et français interprètent des œuvres imposées et des morceaux choisis, sur un carillon ambulant mais aussi sur le carillon du beffroi. Les jeunes qui pratiquent l’art campanaire ne sont pas nombreux mais ils sont motivés. C’est le cas de Pénélope Bernard, une jeune liégeoise de 13 ans : "Au départ je voulais jouer du piano mais il y avait trop de jeunes qui avaient choisi le piano, nous avons cherché un instrument qui ressemblait, j’ai testé le carillon et j’ai adoré". Ce qui lui plaît dans l’instrument : "Les cloches et les églises".

En ce dernier week-end de septembre, Tournai accueille le tout premier concours international de carillon, réservé aux musiciens de moins de 21 ans. Un événement organisé à l’occasion de plusieurs anniversaires, comme l’explique François Clément, carillonneur tournaisien et descendant d’une véritable dynastie de carillonneurs : "Nous célébrons un double anniversaire en famille, les 50 ans du décès de mon grand-oncle Géo Clément (carillonneur et compositeur) et le centenaire de la naissance de mon grand-père Maurice". Ajoutons à cela d’autres anniversaires : les 20 ans du classement à l’UNESCO du Beffroi et les 5 ans du classement de l’Art campanaire… Autant de bonnes occasions de mettre en valeur les jeunes qui ont choisi cet instrument hors du commun.

Pour jouer, il faut grimper tout en haut du beffroi - © RTBF

Pour atteindre l’instrument du beffroi, il faut gravir 227 marches. Pas un souci pour les jeunes carillonneurs habitués à grimper. Eliott Housieaux, un Français de 9 ans a l’habitude de jouer sur le carillon de Saint-Amand, le plus haut de France. Mais il est particulièrement impressionné par celui d’Orchies : "Pour y arriver, il faut passer par un escalier en colimaçon mais après, on dit emprunter des échelles de meunier, très raides, avec le vide en dessous et puis il y a des cadavres de pigeons", pas de quoi décourager ce jeune passionné : "Quand j’avais trois ans j’ai commencé à me passionner pour les cloches, plus tard mes parents m’ont inscrit à un cours et ça fait maintenant quatre ans que je joue".

Étonnant d’entendre qu’un aussi jeune enfant puisse jouer du carillon quand on a en tête les images de carillonneur qui doivent frapper avec force le clavier en bois. Il se fait que les instruments ont été modernisés lors des rénovations. François Clément raconte : "C’est vrai que les claviers sont plus légers qu’avant, petite anecdote, quand j’avais 8 ans, mon grand-père m’a fait monter pour faire sonner la grosse cloche, je suis monté sur la pédale, j’étais debout, la pédale ne s’est pas enfoncée donc il fallait vraiment beaucoup de force, ce n’est plus le cas maintenant".