Les jardins de l’ancien Hospice Pachéco sont ouverts au public

Deux véritables perles de verdure sont à découvrir dans le centre de Bruxelles ! A deux pas de la place Sainte-Catherine, les deux jardins de l’ancien Hospice Pachéco ouvrent leurs portes au grand public dès ce vendredi. " La première fois que je l’ai découvert, je me suis dit que c’était un havre de paix. C’est tout vert, c’est agréable, c’est calme. On peut même y entendre les oiseaux en plein centre-ville " explique Assal Sharifrazi, coordinatrice de ce nouveau projet " Grand Hospice ".

Tout cet été, vous allez pouvoir découvrir un espace de détente, une guinguette et des activités culturelles et sportives portées par Pali-Pali en charge du projet. Cet accélérateur de projets culturels, sociaux et solidaires a été retenu par le CPAS de la ville de Bruxelles pour occuper temporairement le site de l’ancienne maison de repos. " On a décidé de reconnecter les deux quartiers de part et d’autre du bâtiment. Le premier jardin sera consacré à la rencontre avec une guinguette, un bar et des activités pour se rencontrer. Dans le deuxième jardin, on va pouvoir se reposer et profiter du calme, mais aussi faire des choses comme des cours de danse, de boxe ou de yoga. " détaille Edouard Meier, fondateur de Pali Pali.

Le projet vise aussi à inclure les habitants et développer une véritable culture de proximité. " Ce lieu a été construit avec les associations du quartier. On l’a imaginé pour les riverains… Ils sont les bienvenus pour profiter des espaces, mais aussi pour gérer et participer à la programmation du lieu. " complète Edouard Meier. " Je pense que c’est un endroit qui va bouger et qui va devenir une plaque tournante de Sainte-Catherine " ajoute Assal Sharifrazi.