Les jardins d'eau d'Annevoie devraient retrouver leur splendeur du 18e siècle d'ici quelques années

Le nouveau propriétaire des Jardins d'Annevoie (Anhée), Ernest-Tom Loumaye, a présenté aujourd'hui son plan de restauration. "Cela prendra des années et coûtera des millions d'euros, a-t-il expliqué. Mais nous ferons les choses par étape, et dans le respect des règles de l'art". Et sous la surveillance de l'Agence wallonne du patrimoine, puisque le bien est classé.

L'objectif annoncé est de retrouver autant que possible l'état du château et des jardins à la française au 18e siècle. "Cela signifie, par exemple, que le château sera recouvert d'un enduit clair, de teinte beige, explique Romuald Casier, l'architecte du projet. C'était ainsi à l'époque, pour des raisons plus techniques qu'esthétiques. Car l'enduit protège les briques qui sont poreuses."

Les jardins (12 hectares) ont déjà bénéficié d'un entretien important ces derniers mois : curage des bassins, reconstitution de certaines haies, réduction de la la taille des charmilles, élagage des arbres... A sa réouverture au public le 31 mars prochain, l'ensemble apparaîtra déjà plus soigné.

"Mais à plus long terme, enchaîne Ernest-Tom Loumaye, il s'agit bien de restaurer les jardins comme ils se présentaient à l'origine, au 18e siècle. Ils ont beaucoup évolué au cours du temps. Nous souhaitons leur redonner leur caractère authentique de jardins d'eau à la française."

Pour ce projet ambitieux, réalisé sans subsides publics, Ernest-Tom Loumaye s'est assuré la collaboration d'une expert français réputé, Pierre-André Lablaude, architecte en chef des monuments historiques de France. Ce dernier a notamment travaillé à la restauration des jardins de Versailles.