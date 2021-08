Les inscriptions pour les plages les plus fréquentées d'Ostende actifs jusqu'au 14 août

Le système d'enregistrements pour les trois plages les plus fréquentées d'Ostende est actif jusqu'au samedi 14 août. C'est ce qu'a annoncé la ville mercredi. L'enregistrement est nécessaire de la jetée de Nieuport jusqu'aux Galeries vénitiennes pour ceux qui veulent être sûrs d'avoir une place.

Prolongation pour beau temps

En raison du beau temps actuel, le système d'enregistrement est prolongé pour les trois plages les plus fréquentées d'Ostende jusqu'au samedi 14 août. Le système permettra de maintenir la distance sociale sur les plages. Les inscriptions seront d'application pour la Klein Strand, la Groeistrand et la Groot Strand, soit depuis la Zeeheldenplein jusqu'aux Galeries vénitiennes. Ce système ne sera pas actif sur les autres plages.

Chacun peut s'enregistrer gratuitement via le site web visitoostende.be/goedgepland, via l'office du tourisme d'Ostende ou via le numéro gratuit 0800/62.167. L'inscription garantit une place sur les plages du centre à condition d'arriver avant 14 heures. Le système peut être prolongé au-delà du 14 août.