Les inondations n’ont pas épargné le patrimoine religieux, des restaurateurs professionnels se sont portés bénévoles

Les inondations du mois de juillet ont abîmé des maisons, des halls sportifs… et elles n’ont pas épargné non plus le patrimoine religieux. Plusieurs églises se sont retrouvées sous eaux, comme celle de Saint Gilles à Fraipont (Trooz). Là-bas, une quizaine de bénévoles se mobilisent, des restaurateurs professionnels et membres d’une association de sauvegarde du patrimoine "le bouclier bleu" se sont déplacés pour sauver ce qui peut l’être.

Au fond de l’église une vierge à l’enfant reçoit, elle aussi, les premiers soins. La statue sera déplacée, provisoirement, dans un lieu sec et sécurisé. A la manœuvre, Ariane Segelstein une restauratrice venue tout spécialement de Paris : "On est en train de défaire tous les accessoires de la vierge. On les documente, on prend des photos pour pouvoir les remettre correctement après. On attend de voir ce qu’il y a sous les vêtements, peut-être que dessous on va avoir une mauvaise surprise."



Un peu plus loin, étalés sur une table, des tissus aux nuances de rose et d’or. "On les a mis à plat et on doit enlever localement la boue puis on rince avec de l’eau" commente Lyvia de Puydt "Il faut faire tout ça avant que le textile ne sèche, autrement tout est imprégné dans les fibres." Il s’agit d’un travail de minutie et de patience, mais aussi d’une véritable course contre les effets du temps.