Les inondations dopent le marché des locations en Brabant wallon mais n’impactent pas les ventes

Autre problème constaté dans cette agence et qui concerne cette fois les ventes : " Nous avons eu des biens qui ont été inondés entre le compromis et l’acte mais le candidat ne peut pas faire marche arrière sauf s’il est prêt à renoncer à sa garantie de 10% ou évidemment si on lui a caché qu'il était dans une zone inondable", explique Sarah De Man. " Par contre, le vendeur a de son côté l’obligation de s’assurer que le bien sera remis en état. "

Dans ce contexte, les candidats acheteurs pourraient se montrer plus méfiants. Une tendance que Marc Gilmont qui gère une agence immobilière à Mont-Saint-Guibert ne constate pas clairement pour l’instant : " J’ai encore eu une offre qui a été signée pour un terrain à Blanmont dans l’entité de Chastre. Il y a un problème de ruissellement connu et l’acquéreur est évidemment au courant mais cela ne l’a pas freiné ! De toute façon dans ce contexte, nous jouons, comme toujours, un maximum la carte de la transparence. Nous avons un autre bien en vente dans cette commune où il y a eu des inondations. J’ai demandé au propriétaire de faire des photos au moment le plus critique et on voit qu’il y a juste un peu d’eau au fond du jardin. Ces clichés sont présentés aux personnes intéressées qui dans ce cas-ci peuvent s’engager en étant tout à fait rassurées. "