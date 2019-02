Les incertitudes de l’élevage bovin, une filière menacée

Lorsqu’un jeune agriculteur reprend une exploitation, il doit bien réfléchir sur la rentabilité de son investissement. Pour le secteur bovin, les temps sont incertains et font déchanter les éleveurs qui ne gagnent pas correctement leur vie. De plus, ils entendent ceux qui prônent une diminution de la consommation de la viande. Autre inquiétude, si la filière bovine s’amenuise, les prairies dans les villages disparaîtront.

Chez Piron à Borlez

Claude et Baptiste Piron travaillent ensemble dans leur exploitation agricole située à Borlez. Actuellement, ils élèvent 170 bêtes.

Leur objectif est d’agrandir leur ferme et d’élever 220 animaux. Baptiste, 22 ans, est enthousiaste et veut se lancer dans la profession d’éleveur de Blanc, Bleu, Belge. Baptiste Piron explique : « J’ai étudié l’agronomie et j’ai terminé mes études l’an dernier. J’ai fait mon entrée dans l’entreprise en reprenant des parts. Mon père est seul sur l’exploitation et il a beaucoup de travail. L’élevage de bovins demande de la surveillance. Aussi, j’aide mon père sur le plan administratif ».

La viande au même prix qu'il y a 30 ans

Après ses études, Baptiste Piron doit mettre en pratique ce qu’il a étudié. Il peut compter sur les précieux conseils de son père. A 54 ans, Claude Piron nous fait part d’une préoccupation majeure qu’il vit au jour le jour, c’est le prix de la viande : « Le consommateur paye entre 15 et 20 euros le kilo de viande. Nous en gagnons à peine 5. C’est pratiquement le même prix qu’il y a 30 ans. Qui accepterait encore de produire comme il y a 30 ans ? », s’interroge l’agriculteur.

La marge bénéficiaire est nulle

A Waremme, pour la Fédération Wallonne de l’Agriculture, Henry de Marneffe assure des travaux de secrétariat au profit des exploitants. Sa conclusion est interpellante au niveau des résultats comptables : « Depuis un an et demi, les prix payés au producteur ont diminué de 15 à 20% et le coût de production augmente chaque année. La marge bénéficiaire est nulle ».

Le chemin de la réussite ?

Baptiste Piron entame à peine sa carrière professionnelle et déjà il se pose une question fondamentale. Emprunte-t-il le chemin de la réussite ? « Lorsque j’aurai 40 ans, je devrai peut-être me recycler et revoir notre manière de travailler. Il faudra peut-être abandonner la filière bovine. On verra d’ici là. J’ai fait un choix et je n’aurai pas de regrets si cela ne fonctionne pas. Au moins, on aura essayé ».

Plus de vaches, plus de prairies

Si la filière bovine disparaît, les prairies seront transformées en parcelles cultivables avec tout ce qui va avec : labour, entretien, pulvérisation. Claude Piron explique : « J’ai installé des pâtures pour le bétail. Plus de bétail, il n’y aura plus de pâtures. Les champs seront cultivés ».

Le caractère paisible de la prairie

Une situation qui pourrait attrister Georges Lienart, habitant de Borlez, qui a beaucoup de plaisir à regarder ses étendues vertes : « Nous sommes des gens de la ville. Ce que nous recherchons, c’est un repos de la vue. Nous aimons le caractère paisible de la prairie avec des bestiaux. C’est ce que nous recherchions finalement ».

Et demain ?

Le métier d’éleveur bovin risque d’évoluer ses prochaines années. Quelles seront les demandes des consommateurs ?

Personne ne dispose de la réponse. En attendant, les éleveurs doivent faire face comme ils peuvent.