Les images du Brabant Wallon : un mètre cinquante d’eau dans le centre-ville de Wavre, Jodoigne et Tubize durement touchés par les inondations

Les secouristes brabançons wallons ont encore été fortement mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi. Selon l’estimation d’un dispatcheur de la zone, pas moins de 200 à 300 appels auraient été enregistrés à la centrale de la zone. Les inondations de caves et de voiries se comptent par dizaines, notamment dans les environs de Wavre et de Court-Saint-Étienne.

Walibi est fermé à cause des inondations. Une fermeture qui va se prolonger plus d’une journée. Ce vendredi matin, il y a entre 50 et 60 centimètres d’eau dans les bureaux, plus à d’autres endroits du parc d’attractions.