Les hôtels bruxellois lancent l'opération "Contact rapproché" du 12 au 21 février

Les hôtels bruxellois, réunis au sein de la Brussels Hotels Association, organisent l'opération "Contact rapproché" du 12 au 21 février. But de l'opération: "offrir à chacun un moment d'évasion avec son +1, son contact rapproché, son partenaire ou son meilleur ami en leur permettant de séjourner dans les plus belles chambres d'hôtel à un prix d'ami, et de bénéficier d'un repas livré en chambre, ou du room service".

"Nous avons réfléchi à une solution pour vendre des chambres d'hôtel en take away, malheureusement, c'est très compliqué au niveau logistique. Nous avons donc préféré prôner le take me away !", a commenté Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hotels Association (BHA).

Le secteur hôtelier de la capitale entend apporter "une note positive" aux vacanciers qui ne peuvent plus partir et mettre l'accent sur un secteur qui tourne au ralenti depuis près d'un an en raison de la pandémie de Covid.

Pour la Brussels Hotel Association, c'est aussi une occasion pour les Belges de (re)découvrir la capitale et d'éventuellement profiter de "l'action BXL-boncadeau pour recevoir gratuitement 20% en valeur d'achat supplémentaire dans les boutiques participantes de la Ville de Bruxelles".

Informations: www.contactrapproche.brussels.