Les hospitalisations en hausse à Bruxelles alors que les contaminations diminuent : comment l’expliquer ?

236 personnes hospitalisées avec Covid-19 en région bruxelloise ce mardi 5 octobre : c’était non seulement une forte hausse des lits occupés mais c’était aussi le record d’occupation observé en lien avec l’épidémie depuis.. le 21 mai ! Et contrairement au reste du pays, la moyenne des admissions y est en hausse alors que le nombre de cas baisse depuis plusieurs semaines : comment l’expliquer ?

Comme partout dans le pays, à partir d’avril, les chiffres diminuaient, et on pensait que la vaccination produisait ses effets, et que l’épidémie régressait inéluctablement.

Mais au fur et à mesure de l’été, on s’est aperçu que la région bruxelloise, où le taux de vaccination peinait à dépasser 50% dans certaines communes, connaissait une recrudescence de l’épidémie liée au variant Delta, poussant les autorités régionales à repousser les assouplissements des mesures et à étendre l’usage d’un Covid Safe Ticket dans divers secteurs.

Signe de cette circulation plus intense du virus, la région figurait d’ailleurs dès la fin août en "rouge foncé" sur la carte de l’ECDC, ce qui voulait dire que le taux d’incidence dépassait les 500 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours. Et le taux d’occupation par des patients Covid dans les unités de soins intensifs dépassait les 25%, poussant les hôpitaux à passer en phase 1b.

Depuis la mi-septembre, la situation allait cependant en s’améliorant, et récemment Bruxelles repassait même du rouge foncé au rouge. Le taux d’incidence redescendait, de même que le nombre moyen d’admissions, et de personnes hospitalisées…. jusque début octobre.

Et là stupéfaction : de 192 patients avec Covid lce qui inclut des personnes hospitalisées pour d’autres raisons, mais pour qui un test PCR s’est avéré positif) le 29 septembre, on est ainsi passé un une semaine à 236 patients Covid le 5 octobre. Et ce alors que le nombre de cas détectés continuait, lui, à diminuer !

De même le nombre d’admissions a connu une baisse assez importante fin septembre… avant de remonter depuis une semaine (+15% d’augmentation sur une semaine). Dans le même temps, les contaminations, elles, n’ont jamais cessé de baisser depuis ! (-12% sur une semaine).

Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte :