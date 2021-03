Les hôpitaux liégeois pourront-ils continuer à vacciner leurs patients ?

Ils ont d’abord vacciné leur propre personnel. Puis, à la demande de la Région wallonne, les hôpitaux ont entrepris de vacciner d’autres professionnels de la santé et personnes exerçant certaines professions jugées prioritaires. Mais l’engouement n’a pas été aussi important qu’escompté. Il restait des doses. Nombreux sont alors les hôpitaux wallons qui ont décidé d’utiliser ces doses excédentaires pour vacciner leurs patients les plus fragiles.

Sandrine Balon plaide pour que le CHR puisse continuer à vacciner ses patients dans les semaines à venir. - © RTBF

On connaît nos patients, on connaît leurs antécédents, leur profil

C’est le cas par exemple au CHR de la Citadelle, à Liège, qui vaccine depuis une semaine ses patients. Bien sûr, il y a des règles. Ne se fait pas vacciner qui veut. Seules les personnes les plus âgées ou les plus fragiles, qui ont déjà un rendez-vous médical programmé à l’hôpital, sont concernées. " Si le patient est âgé ou que le médecin estime qu’il est à risque, il nous fait une prescription médicale. Le patient peut alors aller se faire vacciner tout de suite, dans la foulée de son rendez-vous ", explique Sandrine Balon coordinatrice du centre de vaccination du CHR.

C’est bénéfique pour tout le monde

Avec cette pratique, les hôpitaux anticipent en fait la phase 1B du plan de vaccination, qui doit démarrer le lundi 15 mars. Cette phase concerne les plus de 65 ans et les personnes souffrant de certaines pathologies. Problème : à ce stade-ci, les hôpitaux ne font en théorie plus partie du dispositif, ils doivent arrêter de vacciner.

Une aberration, pour Sandrine Balon. Elle estime que son hôpital a les moyens humains et logistiques de poursuivre sur sa lancée. " L’avantage de vacciner à l’hôpital, c’est que ces personnes, qui ont souvent des problèmes de mobilité ou des difficultés avec l’informatique, sont déjà sur place ", argumente-t-elle.

Pour les équipes de soin, participer à cette campagne de vaccination, symboliquement c’est extrêmement important.

" On connaît nos patients, on connaît leurs antécédents, leur profil ", ajoute-t-elle. La coordinatrice de la vaccination au CHR rappelle aussi que les personnes vaccinées sont systématiquement encodées, dans la base de données générale. Selon elle, aucun risque, donc de double convocation ou de double vaccination. " On aide nos patients et on aide les centres de vaccination, c’est bénéfique pour tout le monde ".

Sandrine Balon plaide donc pour un maintien de son hôpital dans le plan de vaccination. La demande a d’ailleurs été formulée auprès de la Région Wallonne.

Elle assure encore que le personnel de l’hôpital est volontaire pour assumer cette mission. " Depuis un an, les équipes de soins ont dû faire face à des situations extrêmement difficiles. Pour elles, participer à cette campagne de vaccination et nous permettre de sortir de cette crise, symboliquement, c’est extrêmement fort. "