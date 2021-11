Les hôpitaux de Vivalia reportent toutes les opérations non urgentes nécessitant au moins une journée d’hospitalisation

Les hôpitaux de Vivalia ont pris la décision de reporter au moins jusqu’au 1er décembre inclus toutes les interventions chirurgicales non urgentes ou non absolument nécessaires nécessitant au moins une journée d’hospitalisation. "Ne seront autorisées que les interventions urgentes et nécessaires ainsi que les interventions pouvant se faire en hospitalisation de jour" détaille un communiqué, avant de poursuivre sur un rapide état des lieux des places et forces disponibles dans les structures hospitalières du groupe. "Nos unités de soins intensifs sont saturées et le manque de places est inquiétant également dans les unités classiques pour les patients non-Covid. Face à cette situation, la décision a été prise par la Cellule de crise transversale de réduire fortement l’activité médicale opératoire dans le but de dégager les moyens humains nécessaires pour la gestion des cas de Covid hospitalisés et d’assurer l’hospitalisation des patients admis en urgence".

Vivalia déclare également que la situation sera réévaluée début de semaine prochaine. Ces restrictions des activités médicales illustrent les difficultés liées à la dégradation générale de la situation du Covid. Le groupe Vivalia fait également face à un manque de personnel médical. Une problématique qui n’est pas neuve, mais qui s’aggrave.