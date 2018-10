Les Honnelles: un cartel veut renverser la majorité en place

Nous sommes dans les Hauts-Pays. L'entité des Honnelles est composée de 10 villages. Une campagne bucolique adossée à la frontière française. C'est le PS qui est aux commandes de la commune (9 sièges sur 17), en coalition avec la liste "Honnelles Dynamiques" (2 sièges).

Le bourgmestre PS, Bernard Paget emmène la "Liste du Maïeur" . A 66 ans, il brigue donc un troisième mandat.

Mais la mandature qui s'achève n'a pas été un long fleuve tranquille dans la douce campagne honnelloise. Le conseil communal est régulièrement le théâtre d'affrontements entre la majorité et l'ensemble de l'opposition. Une situation conflictuelle qui a conduit 4 partis à former un cartel dans le but déclaré de renverser la majorité en place. La liste "Pour Honnelles Autrement" est composée de candidats issus du CDH, du MR, d'Ecolo et de Défi. Elle est emmenée par un jeune candidat, Mathieu Lemiez.

Quant à "Honnelles Dynamiques", partenaire de majorité, le groupe présente à nouveau une liste emmenée par l'échevine Isabelle Fleurquin.