Les hébergements touristiques du Brabant wallon tirent leur épingle du jeu après la crise sanitaire

"A un moment donné, on s’est dit qu’on n’y arriverait jamais. On se demandait à quoi bon entretenir le jardin, les chambres, si c’était pour n’avoir jamais personne". Des moments de découragement, Sandrine de Ghellinck et son mari Olivier en ont connu pendant la crise sanitaire. Leurs deux chambres d’hôtes, aménagées au cœur d’une belle demeure de Thorembais-St- Trond, accueillaient avant mars 2020 principalement une clientèle d’affaires, ainsi que des invités à des réceptions de mariages ou des amateurs de restaurants gastronomiques de passage dans la région. Après la crise, et une période de fermeture, les propriétaires du manoir ont néanmoins retrouvé le sourire, en accueillant une nouvelle clientèle. "On a plutôt des gens qui viennent pour les loisirs, qui veulent absolument se changer les idées en étant dans la nature, faire des promenades, prendre du temps pour eux", témoigne Sandrine. Les vélos sont d’ailleurs les bienvenus. Les hôtes – et c’est aussi nouveau – font moins de kilomètres pour se dépayser : ils viennent de Bruxelles, de Flandre ou même du Brabant wallon : "Nous avons un couple de Nivellois qui est déjà venu séjourner ici deux fois et qui nous a déjà annoncé une troisième venue", nous raconte encore la propriétaire.

2 images Sandrine et Olivier, propriétaires d’une maison d’hôtes, ont retrouvé le sourire après la crise © S. Vandreck

Un gros coup de pouce provincial

Des touristes qui viennent de plus près, mais qui passent une ou plusieurs nuits dans un hébergement touristique, c’est une tendance constatée dans toute la province de Brabant wallon. "On se rend compte qu’il y a de plus en plus de réservations, que ce soit dans les hôtels, les hébergements de terroir, gîtes et chambres d’hôtes, confirme le directeur de la Maison du Tourisme du Brabant wallon, Sébastien Lecerf. Les gens viennent passer une ou deux nuits et explorer la province. L’aspect nature est prépondérant et c’est quelque chose qui risque bien de perdurer". Le succès des hébergements touristiques en Brabant wallon est bien sûr dû à l’essor du tourisme de proximité, au vu des incertitudes liées à la crise sanitaire, mais ils ont aussi bénéficié d’un énorme coup de pouce de la part de la Province. Celle-ci a débloqué un budget de plus de 100.000 euros sur les saisons touristiques 2020 et 2021, pour mettre en place une action promotionnelle plus qu’attrayante : pour une nuitée achetée, la deuxième est offerte. Pas moins de 35 hébergements bénéficient aujourd’hui de cette action. "Les gens sont très positifs par rapport à cette promotion. Pour le moment, il n’y a que ça qui fonctionne", confirme Sandrine De Ghellinck.

L’esprit d’initiative n’a pas été stoppé net par le covid Les hébergements de terroir sont d’ailleurs ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu après cette crise. "Les gens sont désormais attachés à l’idée de bulle et vont aussi chercher des espaces plus ouverts, la proximité de la nature", explique Sébastien Lecerf. Ce type d’hébergement continue d’ailleurs de se créer dans la province : "L’esprit d’initiative n’a pas été stoppé net par le covid, note-t-il encore. Ces dernières années plusieurs hébergements ont été reconnus par le commissariat général au tourisme. Ensuite, nous faisons leur promotion. Chaque année, l’offre s’étoffe de plusieurs lits, y compris dans les hôtels. Et je ne parle que de ce qui est reconnu". Seul regret du directeur de la Maison du Tourisme : l’offre insuffisante en matière de camping, qui pourrait pourtant encore s’étoffer. L’idée étant toujours de replacer le Brabant wallon sur la carte des destinations de courts séjours.