Les Hautes-Fagnes prises d'assaut par les touristes: la police demande de ne pas s'y rendre ce dimanche

La neige sur le haut plateau fagnard, les vacances scolaires, et quelques éclairices: les Hautes-Fagnes sont prises d'assaut par de nombreux touristes depuis 24h. Une situation qui est vite devenu ingérable sur place tant au niveau sanitaire qu'au niveau du respect de l'environnement, selon Jean-Michel De Spontin, directeur adjoint du parc naturel des Hautes-Fagnes Eifel. "Ce sont des milliers de visiteurs sur le haut plateau fagnard. C'est vrai que les décors sont magnifiques, que la neige est là, mais quand le visiteur arrive, il se retrouve dans des files dignes d'une autoroute embouteillée, et finalement l'image idyllique que l'on peut se faire du plateau n'est pas celle qu'on retrouve sur place. Les dispositions pour empêcher de se garer n'imprte où pour respecter la nature ne sont pas respectées, on dénombrait hier plus de 200 véhicules en infraction, les touristes ne respectent pas les consignes de sécurité, ni de respect de l'environnement".

Jean Collard, président des "Amis de la Fagne" le rappelait il y a quelque semaines: il n'est pas du tout contre le fait que l'on choisisse les Fagnes comme exutoire en cette période difficile, il rappelle qu'il faut simplement faire preuve de bon sens: "On sait évidemment qu'avec cette pandémie, les rassemblements massifs sont évidemment à éviter. Or, ce qu'on constate, c'est que dans certains endroits, il y a des abcès de fixation où des groupes importants de personnes se retrouvent, je pense notamment au podium de Botrange autour de la Baraque Michel. Si évidemment se promener est très important pour la santé, il est clair qu'il faut respecter les mesures sanitaires".

"Ils allument même des feux"

Ce que Jean Collard regrette également, c'est que certains promeneurs ne respectent pas les règlements: "On a également constaté que ce public d'un jour, qui est manifestement différent de celui qui vient habituellement se promener dans notre belle région, est un peu moins respectueux des règlements et des lois inhérents notamment à la réserve naturelle, et commet des infractions. J'en veux pour exemple des personnes qui se promènent avec des chiens maintenus en laisse dans la réserve, des personnes qui laissent leurs détritus -que ce soit des masques, des cannettes, etc.-, ce qui n'arrivait plus. Depuis des années, on constatait en effet une nette amélioration à ce niveau-là. Certaines personnes totalement irresponsables allument également des feux, dans la forêt notamment. Il y a eu deux débuts d'incendie ici au début de l'automne, que les forestiers ont heureusement maîtrisé".

Du bon sens et du respect, c'est donc l'appel lancé par Les Amis de la Fagne si vous allez vous balader sur les hauteurs du pays. Plus d'infos sur le site des Amis de la Fagne.