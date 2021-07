Les habitants de Basse-Bodeux, déterminés à sauver leur petite école primaire

" Touche pas à notre école ". Il n’aura fallu que quelques jours aux parents d’élèves et enseignants de l’école de Basse-Bodeux (Trois-Ponts), pour organiser leur mobilisation et installer ces panneaux géants en quelques points stratégiques de la commune.

Le 30 juin — dernier jour de classe — parents et enfants apprenaient en effet que les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e primaire seraient déplacées, dès la rentrée prochaine. Les enfants n’iront plus à Basse-Bodeux, mais à Trois-Ponts, à une dizaine de minutes de là, en voiture.

" Quand les enfants sont sortis de l’école, les instit’ étaient en pleurs"

Une annonce inattendue, une mauvaise surprise. Parents et enseignants tombent des nues. " Quand les enfants sont sortis de l’école, les instit’ étaient en pleurs. Les premiers parents ouvrent les enveloppes et comprennent qu’en septembre, leurs enfants ne rentreront pas à Basse-Bodeux, mais à Trois-Ponts ", raconte Catherine Noël, maman de trois petits écoliers.

Ce qui justifie cette décision ? " Une perte importante de population scolaire sur l’ensemble de la commune ", explique Francis Bairin, le bourgmestre de Trois-Ponts. " On passe de 211 à 177 élèves, primaires et maternelles confondus ", détaille-t-il.

"Le but du regroupement, c’est de maintenir la qualité de l’enseignement"

En primaire, c’est en fait l’école du centre de Trois-Ponts qui est concernée par ces pertes d’effectifs. Or, moins d’élèves, c’est aussi moins de subsides et donc moins d’enseignants. Regrouper les écoles, c’est donc une façon de mutualiser les moyens et d’éviter les classes à niveau multiples. " Sans restructuration, on se retrouvera avec des classes doubles à trois ponts pour toutes les années et des classes triples à Basse-Bodeux ", justifie le bourgmestre.

Selon lui, cette décision va dans le sens du bien-être des enfants. " Le but du regroupement, c’est de maintenir la qualité d’enseignement et les activités parascolaires comme les cours d’éloquence ou d’anglais. "